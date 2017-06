In Inghilterra: "Clamoroso scambio Sanchez-Aguero"

Una bomba che potrebbe scuotere il mercato inglese e non solo. Stando a quanto riporta il Daily Star, infatti, potrebbe profilarsi un clamoroso scambio tra Arsenal e Manchester City, con Alexis Sanchez alla corte di Guardiola e Sergio Aguero a quella di Wenger. Il 29enne attaccante cileno non ha ancora rinnovato il contratto con i Gunners che scade nel 2018 e il tecnico catalano - che lo ha già avuto ai tempi del Barcellona - lo accoglierebbe a braccia aperte, mentre Wenger, che nelle scorse settimane si diceva pronto a perderlo a parametro zero pur di non cederlo in estate, sarebbe pronto a lasciarlo partire se la contropartita fosse il Kun.

Aguero, 29 anni come Sanchez, ha perso la maglia da titolare a Manchester con Guardiola, che gli preferisce Gabriel Jesus, ma all'Arsenal avrebbe il posto garantito e il fatto che i Gunners l'anno prossimo non giocheranno la Champions non sembra essere un problema. Sempre secondo a quanto si scrive in Inghilterra, davanti alla possibilità di mettere le mani su Aguero, Wenger abbandonerebbe la pista Lacazette, specie dopo la richiesta da 65 milioni di euro del Lione, mentre lo stesso attaccante argentino preferirebbe rimanere in Premier piuttosto che accettare la corte del Psg.