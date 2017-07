In Giappone: "Se Totti non resta alla Roma, viene a giocare da noi"

Il Tokyo Verdy continua a coltivare il sogno Totti. Dopo le indiscrezioni di fine giugno il presidente della squadra giapponese che milita in seconda divisione rilancia. "Ho sentito l'agente di Totti e per lui ci sono solo due strade: o rimane a Roma o viene a giocare al Verdy. Non andrà in America. Ho sentito che c'erano delle offerte da Miami e Los Angeles, però mi è stato detto che non ci andrà. Molti dicono che Totti dovrebbe chiudere la carriera con la Roma, ma lui vuole decidere da solo" sottolinea ai cronisti Hideyuki Hanyu dopo il match pareggiato 1-1 contro il Fagiano Okayama.



Il numero 1 del Verdy sembra avere le idee chiare e credere davvero all'ingaggio dell'ex numero 10 giallorosso: "Se avessimo avuto problemi di soldi non avremmo fatto alcuna offerta per Totti. Inoltre noi non vogliamo comprare un altro giocatore al suo posto perché lui è speciale. Parlerò nuovamente non appena ci saranno sviluppi ma potenzialmente Totti potrebbe esordire con la nostra squadra già il 22 luglio".