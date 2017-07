In Germania sono sicuri: "Anche la Juventus segue Müller"

Clamorosa indiscrezione dalla Germania. Secondo quanto riferisce Sport Bild, la Juventus monitorerebbe con grande attenzione Thomas Müller. Il futuro della seconda punta potrebbe essere in bilico al Bayern Monaco soprattutto dopo l'arrivo in Baviera di James Rodriguez, voluto fortemente da Carlo Ancelotti.



Marotta e Paratici, dopo che Schick è sfumato, teneterebbero l'affondo per il 27enne con il contratto in scadenza nel 2021 anche se la concorrenza è forte. Sul giocatore ci sono infatti Chelsea, Arsenal e Liverpool.



Secondo l'ad Rummenigge il giocatore è incedibile e non ci sono discussioni in merito: tuttavia il dirigente ha ammesso che il suo rendimento nella scorsa stagione non è stato dei migliori e che è in grado di dare di più. L'impressione dunque è che Müller non sia affatto intoccabile.