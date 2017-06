In Germania: "Il Milan sta trattando Calhanoglu con il Leverkusen"

Nome nuovo per il mercato del Milan. I rossoneri, riportano la Bild e Revier Sport, starebbero infatti trattando con il Bayer Leverkusen l'acquisto di Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo turco di 23 anni che può occupare le posizioni di trequartista e di esterno sinistro alto.



Il giocatore, il cui contratto scade nel 2019, avrebbe già trovato l'accordo con il club di via Aldo Rossi mentre si sta lavorando all'intesa fra le due società. Fassone e Mirabelli sarebbero infatti disposti a sborsare 20 milioni di euro mentre le Aspirine ne chiedono 30: si potrebbe chiudere a 25.



L'agente di Calhanoglu, interpellato da Revier Sport, ha confermato le indiscrezioni: "Ci sono stati dei contatti. Il Milan è tra i top club europei, ma sul contenuto delle conversazioni preferirei non esprimermi". La squadra tedesca ha acquistato il 23enne nel 2014 dall'Ambrugo per 14,5 milioni: con i rossoneri ha collezionato 79 presenze e 17 gol.



La sua ultima stagione è terminata in anticipo a causa di una squalifica di 4 mesi comminata dal TAS per aver firmato nel 2011, quando era ancora minorenne, un contratto con il Trabzonspor, contratto non rispettato perché Calhanoglu era rimasto in Germania al Karlsruhe fino al 2013.