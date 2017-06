In Francia sono sicuri: "Tolisso a un passo dal Bayern Monaco"

Tolisso a un passo dal Bayern Monaco. Secondo quanto riporta l'Equipe i bavaresi avrebbero trovato l'intesa con il centrocampista del Lione (in scadenza di contrattro nel 2020) e iniziato la trattativa con il club francese tanto che nelle prossime ore, o comunque nei prossimi giorni, potrebbe concretizzarsi il trasferimento per una cifra intorno ai 40 milioni di euro (sarebbe la cessione più cara nella storia dell'OL).



Il mediano 22enne è eguito da tempo dalla Juventus che nelle ultime settimane sembra però avere mollato la presa per il prezzo elevato e per questo motivo ha spostato le sue attenzioni su N'Zonzi. Non si erano invece defilate Chelsea, Tottenham e Manchester City: possibile un rilancio in extremis per provare a frenare l'avanzata del Bayern.