In Francia sono sicuri: "Contatto tra il Psg e Conte"

Dopo l'eliminazione dalla Champions League il destino di Unai Emery appare segnato anche alla luce delle dichiarazioni del presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi: a fine stagione l'ex tecnico del Siviglia, in scadenza di contratto, quasi certamente non verrà confermato.



Chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo quanto riporta il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi il favorito per la successione sarebbe Antonio Conte (a maggio dovrebbe lasciare il Chelsea). A Emery viene imputata la cattiva gestione dei campioni presenti nello spogliatoio: serve un allenatore di grande personalità, quella personalità che non manca all'ex ct della Nazionale. Per l'Equipe ci sarebbe già stato un primo contatto tra la società transalpina e il fratello-agente dell'attuale guida del Chelsea.



Attenzione anche alle piste Luis Enrique (candidato anche a sostituire lo stesso Conte ai Blues) e Mancini, in pole per la panchina dell'Italia ma stimolato da un'eventuale chiamata da Parigi mentre resta molto difficile l'ipotesi di un Ancelotti bis (il tecnico di Reggiolo pare destinato all'Arsenal).