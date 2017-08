In Cile: "Il Milan vuole Vidal, mega offerta al Bayern". I rossoneri smentiscono

Ha del clamoroso la voce di mercato riportata nella notte da TVN, Televisión Nacional de Chile. Il Milan avrebbe formulato una mega offerta al Bayern Monaco per Arturo Vidal. Al centrocampista sarebbe stato proposto un ingaggio addirittura raddoppiato rispetto a quello attuale, di oltre 7 milioni.



Ma da via Aldo Rossi l'ipotesi viene smentita. Del resto il Bayern ha dichiarato incedibile il giocatore, a lungo seguito dall'Inter. L'ex Juve è stato blindato da Ancelotti, chiaro e deciso nel respingere le 'avance' di Spalletti e Sabatini. I 50-60 milioni che i nerazzurri avevano messo sul piatto non erano bastati a far cadere il muro bavarese nonostante un certo gradimento da parte del 30enne alla destinazione interista secondo diverse indiscrezioni.



L'offerta di cui parla TVN avrebbe dovuto dunque essere superiore. Peraltro Fassone e Mirabelli hanno sempre nel mirino Renato Sanches che potrebbe essere l'ultimo colpo di questa incredibile estate.