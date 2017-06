In Belgio: "Januzaj sarà compagno di Nainggolan alla Roma"

Dopo il colpo Hector Moreno, il nuovo ds della Roma Monchi avrebbe già pronto un secondo acquisto. Secondo quanto riporta il portale belga DHnet.be, infatti, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Adnan Januzaj, esterno offensivo del Manchester United.

I media belgi sostengono che Monchi abbia preso informazioni sull'ex enfant prodige dei Red Devils, che dopo essere esploso nel 2013 è andato in prestito prima al Borussia Dortmund (esperienza non positiva) e poi al Sunderland, dove ha ricominciato a giocare con continuità.

L'unica cosa certa è che Januzaj lascerà i Red Devils: in Spagna ha molti estimatori, ma Monchi sembra essere in vantaggio perchè aveva già messo gli occhi sul 22enne durante un'amichevole giocata nel 2013, quando aveva provato a portarlo a Siviglia. Januzaj, inoltre, avrebbe uno sponsor forte in Nainggolan, suo compagno di Nazionale.