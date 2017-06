Il Valencia si tiene stretto Zaza: "Lo riscatteremo al 100%"

Nessun dubbio: il Valencia punta con decisione su Simone Zaza per il presente e per il futuro, almeno fino al 2021. La conferma arriva dalle parole del direttore sportivo José Ramon Alesanco: “Zaza sarà riscattato al 100%, sta facendo bene al Valencia e vogliamo che resti con noi per altri quattro anni. Lo consideriamo già nostro e ci auguriamo che segni molti goal e che faccia felice i tifosi”.



Si tratta di una buona notizia anche per la Juventus perché grazie al riscatto dell'attaccante, che nella Liga ha segnato 2 gol (1 al Real Madrid) in 8 partite, entreranno nelle casse del club di Corso Galileo Ferraris 16 milioni di euro.