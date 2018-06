Il Torino tenta l'impossibile: "Marchisio nel mirino"

Il Torino prova a fare un'impresa extracampo. I granata sarebbero intenzionati a fare un tentativo per Claudio Marchisio, in uscita dalla Juventus dopo aver trovato poco spazio in questa stagione (come 'denunciato' dal padre-agente del centrocampista). A riferirlo è La Stampa.



Secondo il quotidiano piemontese il ds granata Gianluca Petrachi andrà in pressing sul mediano questo weekend: il dirigente si trova infatti a Ibiza, come il 32enne bianconero.



Va detto però che l'operazione è ai limiti dell'impossibile: Marchisio, pur avendo sempre mostrato grande rispetto per i cugini ("ogni 4 maggio non manca mai di ricordare gli Invincibili" ricorda ancora La Stampa) ha un ingaggio da 3,5 milioni fino al 2020 e soprattutto lo scorso marzo aveva scritto a chiare lettere che non avrebbe indossato in Italia un'altra maglia oltre a quella della Juventus.



Nel mercato le sorprese non mancano mai e tuttavia al momento sembrano decisamente più percorribili altre piste (Monaco, Giappone, Cina e Mls).