Il Torino blinda Belotti: rinnovo e maxi clausola

Andrea Belotti si sta confermando come uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale: in Italia è secondo solo a Higuain per numero di rete segnate nel 2016 e in Nazionale viaggia alla media di un gol ogni 97'. Numeri da bomber di razza, che hanno fatto levitare il valore del suo cartellino: nell'estate del 2015 il Torino lo ha pagato 8 milioni per aggiudicarselo e ora lavora per il rinnovo del suo contratto. Attualmente il Gallo prende 1 milione di euro - grazie ai bonus ottenuti nell'ultima stagione - ma la cifra del suo ingaggio potrebbe presto aumentare.



I granata sono pronti a offrire un nuovo accordo al giocatore, che lo porterebbe a guadagnare 1,5 milioni a stagione almeno fino al 2020. Non è tutto: il presidente Cairo e il ds Petrachi voglio inserire un maxi clausola da oltre 50 milioni - come riporta la Gazzetta dello Sport - valida solo per i club esteri. Il Torino infatti non ha intenzione di cedere l'attaccante classe '93 ad altri club di Serie A. Nell'ultitima estate per lui si erano mosse Arsenal - con un'offerta da 35 milioni -, Leicester e West Ham, mentre negli ultimi mesi si sono fatte avanti Manchester United e Chelsea.