Il Sun: Sarri scaricato dal Chelsea per le accuse di omofobia nel 2016

Sembrava davvero tutto fatto tra Sarri e il Chelsea. Invece, secondo quanto riferisce il Sun, i Blues avrebbero deciso di scaricare il tecnico ancora sotto contratto con il Napoli (De Laurentiis ha spiegato che non intende fare sconti sulla clausola) e ora in vantaggio per la corsa alla panchina ci sarebbe Laurent Blanc. Il motivo del cambio di obiettivo andrebbe ricercato nel 'passato controverso' di Sarri e in particolare nelle accuse di omofobia nei suoi confronti dopo la lite con Mancini in occasione nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter del gennaio 2016.



In quella circostanza l'allora allenatore nerazzurro e attuale ct dell'Italia aveva rivelato: "Avevo chiesto solo al quarto uomo il perché dei cinque minuti di recupero e lui ha iniziato a inveire contro di me, dandomi del 'frocio' e 'finocchio'". Sarri aveva subito replicato: "Era un insulto di rabbia, mi è scappata una parola, ma non tiriamo fuori l'omofobia. Mi sono scusato con Mancini in privato e pubblicamente. Mi sembrava una normale litigata con toni da non usare. Mi è sfuggito questo termine, le mie scuse agli omosessuali sono palesi".



Alla fine l'ex Empoli venne squalificato per due giornate e punito con una multa da 20.000 euro: ebbene questo episodio avrebbe come detto spinto la dirigenza del club inglese, che negli ultimi anni si è impegnato molto nella lotta al razzismo, al sessismo e all'omofobia, ad abbandonare la pista Sarri. Dovrebbe dunque essere Blanc a prendere il posto di Antonio Conte, in attesa di essere esonerato da Abramovich.