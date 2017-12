Il Siviglia: "Accordo con Montella"

Ora è davvero fatta. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale il Siviglia ha confermato di avere raggiunto un principio di accordo con Montella fino al giugno 2019. Il tecnico ha trovato l'intesa con il Milan per la rescissione del contratto (buonuscita di 1 milione di euro), rescissione che verrà ufficializzata venerdì nella sede del club rossonero.



Dopo aver chiuso il rapporto con il Diavolo Montella si recherà a Siviglia per legarsi ufficialmente agli andalusi: il primo allenamento è fissato per sabato mattina e in seguito ci sarà la presentazione (nel suo staff dovrebbe esserci anche Enzo Maresca che ha giocato con la maglia biancorossa dal 2005 al 2009). L'esordio ufficiale in panchina il 3 gennaio negli ottavi di Coppa del Re contro il Cadice.