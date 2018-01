Il Real studia il dopo Benzema: "Occhi su Werner, Kane e Icardi"

Dodici giorni dopo il pesante ko contro il Barcellona (3-0 al Bernabeu) il Gotha del Real Madrid si è ritrovato per fare il punto, fissare gli obiettivi e, soprattutto, analizzare il mercato in profondità. "La conclusione a cui si è giunti - scrive oggi Marca - è che la sessione invernale sarà più aperto che mai e la possibilità di firmare nuovi contratti è cresciuta negli ultimi giorni".



Al centro dei discorsi l'attacco e più nello specifico il ruolo del centravanti, oggi ancora appannaggio di Karim Benzema, anche in ottica futura, considerando che l'attaccante francese ha appena compiuto 30 anni e a febbraio Cristiano Ronaldo ne farà 33.



Sarà proprio il n.9 il grande obiettivo dei 'galacticos' per l'estate con i nomi pronti: da Mauro Icardi (l'Inter ha intenzione di alzare la clausola, attualmente di 100 milioni di euro) a Harry Kane e Timo Werner, attaccante rivelazione del Lipsia. E proprio quest'ultimo secondo Marca sarebbe il favorito.