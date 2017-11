Il Real sogna Neymar per il dopo CR7: "Contatti già avviati"

L'indiscrezione che arriva della Spagna è clamorosa. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Neymar per il dopo Cristiano Ronaldo (il contratto del portoghese con le merengues scade nel 2021). Il numero 1 dei blancos Florentino Perez, 'approfittando' del momento non facile del presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi a causa di alcuni guai giudiziari, si sarebbe già mosso in prima persona incontrando il padre-agente dell'attaccante brasiliano ex Barcellona.



Il club spagnolo per tessere la tela di un affare al momento molto improbabile sta cucendo rapporti significativi con Wagner Ribeiro, potente procuratore di Neymar. Naturalmente i sogni del club campione d'Europa con il muro del Psg, che ha acquistato il giocatore soltanto la scorsa estate per la cifra record di 222 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di vendere il proprio uomo-immagine.



Tuttavia il 25enne vuole assolutamente alzare la Champions League (già da quest'anno) e un eventuale mancato successo nei prossimi anni (con Emery o altri allenatori) potrebbe aprire scenari sensazionali...