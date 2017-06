Il Real 'premia' Zidane: ingaggio top e poteri sul mercato

Zidane è un genio. Parola del Presidente Florentino Perez. Ecco che nelle ore immediatamente successive alla conquista della seconda Champions League consecutiva dell'allenatore francese è partito l'ordine del numero uno del Real Madrid: accelerare le operazioni di rinnovo del contratto di Zidane in scadenza giugno 2018. Ma su quali elementi economici, temporali e tecnici si baserà questo prolungamento fra le parti? Dal punto di vista economico Zidane avrà lo stesso ingaggio di Ancelotti ai tempi del Real Madrid: tradotto, 7,5 milioni netti all'anno più bonus. Un contratto top dunque per il francese che solo un anno e mezzo fa percepiva 2,5 milioni a stagione.



Dal punto di vista temporale il rapporto tra il Real Madrid e Zidane si estenderà sino al 2020. Mentre dal punto di vista tecnico ecco che Zidane avrà voce in capitolo sul tema mercato: solitamente il Presidente Perez compra, punto e basta. Ma la sintonia con Zidane è unica a tal punto che il numero uno del Real Madrid farà di tutto per andare in contro alle esigenze tecniche del francese.



Prima fra tutte trovare la giusta alternativa a Casemiro, giocatore insosotituibile per Zidane. Il tempo di completare in ogni sua parte il contratto e poi firma e annuncio entro qualche settimana. L'accelerazione al rinnovo di Zidane diventa pure la carta che Perez vuole giocarsi in vista delle nuove elezioni presidenziali, anche se al momento non ci sono candidati in grado di scalzare Don Florentino. Ma per Zidane non finisce qui: il doblete Liga più Champions vale un bonus di altri 2 milioni.

Carlo Landoni