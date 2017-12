Il Real Madrid vuole Icardi. Inter, aumenti la clausola?

Il Real Madrid ha messo nel mirino Mauro Icardi. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo la possibile partenza di Gareth Bale e la scarsa vena realizzativa di Benzema (al di là dei due gol realizzati contro l'Apoel Nicosia) avrebbero convinto il presidente Florentino Perez a muoversi pertl'attaccante dell'Inter, autore di 13 reti in altrettante partite in Serie A.



Attualmente la punta nerazzurra ha una clausola rescissoria (valida solo per l'estero) di 110 milioni di euro: sembra più che un deterrente un invito per tutti i maggiori club europei che possono così pensare di soffiare il fuoriclasse al Biscione.



Dalle parti di corso Vittorio Emanuele si sta cominciando a ragionare sulla possibilità di alzarla per scoraggiare i corteggiatori: il direttore sportivo Ausilio ha già cominciato a parlarne con Wanda e Mauro, ma a dicembre bisognerà dare l’accelerata decisiva. D'altra parte la volontà del capitano interista è chiara da tempo: vuole restare a Milano.