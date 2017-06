Il Real Madrid pensa a Belotti per sostituire Morata

Il Real Madrid ha messo gli occhi su Andrea Belotti. Il centravanti del Torino potrebbe essere infatti il centravanti giusto per sostituire Alvaro Morata, scontento per il poco spazio concessogli da Zidane e destinato a lasciare la Spagna al termine della stagione. Il presdiente dei blancos Florentino Perez apprezzerebbe molto il giocatore della Nazionale e non avrebbe difficoltà a sborsare i 100 mlioni di euro della clausola (valida solo per l'estero).



Un indizio di questo pressing è rappresentato dalla presenza di Urbano Cairo al Bernabeu in occasione della sfida di Champions League contro il Napoli: il numero 1 granata è stato invitato direttamente da Perez: chissà se ci sarà il tempo per discutere proprio di Belotti...