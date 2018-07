Il Real Madrid al Psg: "Non faremo offerte per Neymar"

La caccia all'erede di Cristiano Ronaldo è ancora aperta in casa Real Madrid: se i nomi accostati ai blancos sono essenzialmente quattro - Neymar, Mbappé, Hazard e Lewandowski -, l'attaccante brasiliano è da sempre quello più chiacchierato. Vuoi per il suo passato in Liga, vuoi per la sensazione che al Paris Saint Germain non si senta pienamente realizzato, O' Ney è accostato al Real da molti mesi ed è per questo che i blancos hanno dovuto comunicare la seconda smentita ufficiale in 11 giorni.



Dopo le voci rilanciate in mattinata da GloboEsporte , questa la nota del club spagnolo: "Vogliamo chiarire che non abbiamo nessuna intenzione di fare offerte per Neymar. Il rapporto con il Psg è straordinario: se in futuro prenderemo in considerazione l'idea di comprare un giocatore dal Psg, la prima cosa che faremo sarà contattare la società francese".



Un luglio pieno di smentite per il Real: il 2 luglio la prima comunicazione su Neymar, due giorni dopo su Mbappè e ora ancora sul brasiliano.