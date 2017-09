Il Psg annuncia Mbappé: prestito con opzione di riscatto per 180 mln

Il secondo colpo dell'estate è andato in porto. Il Psg ha annunciato l'arrivo di Kylian Mbappé in prestito per un anno con opzione di riscatto che, quando verrà esercitata (nei fatti, ad là dei comunicati sarà un obbligo), legherà il giovane attaccante alla società di Al Khelaifi fino al 2022. E' stata scelta questa formula per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario dopo l'acquisto di Neymar dal Barcellona per 222 milioni: l'operazione per l'ormai ex punta del Monaco ne dovrebbe costare 180.



"È con grande gioia e orgoglio che mi unisco al Psg. Per tutti i giovani della regione di Parigi è spesso un sogno indossare la maglia rossa e blu e vivere l'atmosfera unica del Parco dei Principi. Volevo veramente far parte del progetto del club, uno dei più ambiziosi in Europa. Desidero aiutare i compagni e la squadra a raggiungere i grandi obiettivi che si sono prefissati" ha dichiarato Mbappè dopo la firma sul contratto.



Queste invece le parole del presidente Al Khelaifi: "E' con tanta emozione e soddisfazione che accolgo Mbappé nella famiglia del Psg. Era fondamentale per il calcio francese mantenere e far crescere un tale talento del nostro campionato. Tra i giocatori della sua età è senza alcun dubbio uno dei più promettenti del mondo per le sue immense qualità tecniche, fisiche e mentali. Dagli esordi agli alti livelli trasmette un'immagine eccellente, quella di un giovane giocatore molto rispettoso, aperto, ambizioso e già molto maturo. Sotto i nostri colori, tra tanti grandi giocatori, Kylian proseguirà il percorso di crescita che gioverà alla nazionale francese nei mesi e negli anni a venire. Con il suo arrivo più che mai, la nostra squadra farà vibrare i cuori dei nostri tifosi".

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 agosto 2017