Il procuratore di Llorente apre al Napoli: "Sarebbe un grande onore"

Suggestione di mercato per il Napoli. Nelle ultime ore il nome di Fernando Llorente è stato accostato al club partenopeo e il fratello-agente dell'attaccante spagnolo ha aperto all'ipotesi anche perché non c'è l'intenzione di prolungare con il Tottenham il contratto in scadenza nel 2019 ("Non rinnoveremo").



"Non sappiamo nulla. Al momento non ci ha contattato nessuno, non c'è alcuna trattativa. Certo, saremmo onorati di trattare con gli azzurri perché stiamo parlando di uno dei top club del calcio italiano. Sarebbe veramente un grande onore se fosse vero che Fernando interessi al Napoli", le parole del procuratore a calcionapoli24.it.



L'ex Juventus (ha vestito la maglia bianconera dal 2013 al 2015) verrebbe eventualmente allenato da Carlo Ancelotti: "Si tratta di uno dei più grandi tecnici del mondo. Ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere, non serve aggiungere altro".