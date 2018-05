Il presidente del Racing: "Martinez disposto a rimanere altri sei mesi"

Lautaro Martinez è il primo colpo dell'Inter per la prossima stagione ma non è scontato che l'attaccante arrivi in estate. "Abbiamo preso la decisione di andare in Italia, con Milito, per incontrarci e vedere se c'è qualche possibilità che Lautaro resti per altri sei mesi" spiega Victor Blanco, presidente del Racing Club, a Radio Rivadavia.



Il numero uno del club argentino entra ulteriormente nello specifico: "Dipenderà molto dai nerazzurri, specialmente se saranno qualificati o meno in Champions. Volevamo tenere il giocatore fino a dicembre, ma è arrivata l'offerta e lui ha deciso di firmare con l'Inter. Siamo molto contenti dell'affare che abbiamo fatto, ma se riusciamo a chiudere questo sarebbe un bene per tutti".



Blanco infine fa intendere quale sia la volontà della punta 20enne: "Se c'è un accordo con l'Inter, Lautaro è disposto a rimanere. Altrimenti troveremo un sostituto".