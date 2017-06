Il presidente del Nizza: "Balotelli? Sarà dura trattenerlo"

“La possibilità di trattenere Balotelli? Una piccolissima forse, ma molto piccola". Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, in un’intervista a Telefoot, ha ammesso che sarà difficile molto trattenere l’attaccante italiano: "Quando in una stagione si fanno degli affari come con Hatem (Ben Arfa ndr) si guadagnano dei soldi indirettamente ed è positivo - ha spiegato il numero uno dei rossoneri - Abbiamo già delle idee per sostituirlo la prossima estate” ha aggiunto il presidente.

In tanti erano scettici dopo l’arrivo di Mario Balotelli al Nizza quest'estate, ma il centravanti azzurro ha messo a tacere i dubbi sul suo arrivo in Francia a suon di gol. L’ex attaccante di Milan e Liverpool ha segnato sette gol in questa prima parte di stagione, prima che un infortunio lo tenesse fuori per un mese (è rientrato domenica sera nel big match contro il Psg). Nonostante le buone prestazioni, Balotelli potrebbe dunque lasciare la Costa Azzurra la prossima stagione, per SuperMario si profila un ritorno in Premier League.

“Sono stato molto male al Liverpool. Ho detto che la squadra era buona e i tifosi incredibili, ma che non sarei mai tornato a Liverpool. La prima squadra in cui andrei in Inghilterra è il Manchester City, la secondo che mi è sempre piaciuta è l’Arsenal. Questo non vuol dire che andrò a giocare lì, ma solo che mi piacciono” aveva detto qualche giorno fa Balotelli.