Il presidente del Lione: "Rifiutata offerta Juve per Tolisso a gennaio"

L'obiettivo numero uno della Juventus a centrocampo è Corentin Tolisso. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha infatti rivelato a Rmc Sport: "C'è stato un contatto, ma abbiamo deciso di non proseguire per questo inverno. Non ci siamo impegnati per la prossima estate ma è vero che sono tornati alla carica per questa sessione e per giugno.



Secondo la testata transalpina i bianconeri avrebbero offerto 30 milioni di euro per arrivare al mediano francese di origini togolesi. Se sembra ormai difficile che il giocatore arrivi subito, come confermano le parole di Aulas, appare possibile che l'affare si concretizzi in estate.