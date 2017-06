Il Palermo perde un altro pezzo: Quaison ceduto al Mainz

Altra cessione in casa Palermo: Quaison passa infatti al Mainz per 2,5 milioni di euro più un bonus da 500 mila euro. Il centrocampista 23enne svedese ha firmato un contratto fino al 2021 come annunciato dal club tedesco. Superata quindi la concorrenza dell'Empoli che era alla ricerca di un sostituto di Saponara. Per Diego Lopez, appena rrrivato sulla panchina dei rossonero, una perdita importante pari a quella di Hiljemark, ceduto al Genoa. E un altro addio potrebbe arrivare oggi: Goldaniga sarebbe infatti vicino al Sassuolo.