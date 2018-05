Il Napoli segue Balotelli, anche su Twitter

Mario Balotelli al Napoli forse è più di una suggestione. Che il giocatore sia innamorato della città è cosa nota, del resto sua figlia Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico, parla anche in dialetto e più volte Mario si è recato a Napoli per incontrarla. Se finora l'attaccante non ha mai vestito l'azzurro è perché non si sono create le condizioni, anche economiche: De Laurentiis ha sempre preferito giovani da valorizzare piuttosto che calciatori dallo stipendio già elevato.



Ora, però, qualcosa è cambiato, come dimostra l'ingaggio di Carlo Ancelotti: il suo arrivo sembra essere la promessa e la premessa di un mercato da grandi colpi e Balotelli, che arriverebbe a costo zero, potrebbe essere uno di questi. L'indizio d'amore corrisposto arriva da Twitter: forse non è un caso se Mario Balotelli è l'unico giocatore che non fa parte della rosa o non ne ha fatto parte in passato ad avere il "follow" del club partenopeo. Sono 98 i profili seguiti dal Napoli, tra cui squadre di Serie A, media e persino Nico Rosberg, oltre ai vari Cavani, Lavezzi, Pavoletti e gli atleti di oggi: Mario, come gli capita spesso, è un "caso" unico. E forse non è... un caso.