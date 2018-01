Il Napoli non lascia ma raddoppia: con Verdi arriva Deulofeu

"Chi preferisco tra Verdi e Deulofeu? L’ideale sarebbe un giocatore con la tecnica di Verdi e la velocità di Deulofeu". Maurizio Sarri, che così si era espresso ai microfoni di Premium Sport, in qualche modo sarà accontentato. Il Napoli infatti è pronto a piazzare il doppio colpo di mercato lanciando un segnale forte alle concorrenti, in Italia e in Europa.



Lunedì dovrebbe arrivare il sì dell'attaccante esterno del Bologna: con la società felsinea l'intesa è già stata raggiunta sulla base di 20 milioni più bonus. Come detto però De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi a un solo acquisto nel reparto offensivo e starebbe per chiudere con il Barcellona per Deulofeu sulla base del prestito con diritto di riscatto.



Verrebbe così bruciata la concorrenza dell'Inter: i nerazzurri sembravano avere avere la strada spianata per lo spagnolo ex Milan. Sembravano appunto perché questo è un Napoli pigliatutto.