Il Napoli a caccia di talenti: occhi su Efrain Alvarez

Il Napoli punta anche sulla linea verde. Anzi, verdissima. Perchè il giocatore su cui sono piombati Giuntoli e compagni non ha nemmeno l'età per la patente. Efrain Alvarez nella vita infatti, oltre a giocare (bene) a calcio, frequenta ancora la scuola. Quattordici anni e una classe cristallina.



Il giovanissimo americano è una stellina nelle giovanili dei Los Angeles Galaxy, franchigia della Major League Soccer. Cresciuto nell'academy della squadra che fu di David Beckham, il ragazzino si è messo in mostra con 5 reti in altrettante partite nei pari età. Le ottime prestazioni non potevano di certo passare inosservate, nemmeno al di là dell'oceano. Il club partenopeo ha iniziato a visionarlo, in maniera discreta, chissà se pensando ad un possibile acquisto in futuro.



Efrain è il fratello minore di Carlos Alvarez, ex-giocatore di Chivas USA e Colorado Rapids. Centrocampista offensivo, è già stato convocato per uno stage dalla Nazionale Messicana. Il campioncino è di certo un talento di cui si sentirà parlare. Se in Serie A o in altri campionati, beh, questo è tutto da vedere.