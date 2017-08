Il Monaco tra l'Inter e Schick. Frenata per Emre Mor

Dopo Dalbert l'Inter si appresta ad effettuare altri colpi in entrata. I nerazzurri sono vicini a Emre Mor. L'agente dell'attaccante turco è sbarcato a Milano per chiudere con il club di Corso Vittorio Emanuele. Del resto la punta era assente nella foto di squadra e il Borussia Dortmund ha confermato la trattativa per la cessione del giocatore che può essere schierato anche a sinistra e al centro oltre che a destra. L'accordo con i gialloneri verrebbe raggiunto con la formula del prestito biennale oneroso da 2 milioni di euro e l'obbligo di riscatto intorno ai 13-15 milioni: il Dortmund spinge per avere una contropartita tecnica e per questo si sta registrando una frenata nell'affare. L'Inter ha detto no all'inserimento di Brozovic, Gabigol e Joao Mario nella trattativa.



Spalletti con ogni probabilità nella prossima stagione avrà a disposizione anche Patrik Schick. Il croato ha svolto ieri nuovi controlli cardiologici a Milano e come confermato dal medico sociale della Samp l'aritmia al cuore è stata superata e il giovane sta bene. Ora si attende solo l'idoneità sportiva: si dovrebbe trattare solo di una 'formalità'. Il discorso tra l'Inter e i blucerchiati è a buon punto: Spalletti, Sabatini e Ausilio hanno cenato con il ds dei liguri Pradè alla presenza dei procuratori del 21enne. Operazione in dirittura d'arrivo per 30 milioni pagabili in tre rate anche se nelle ultime ore si è fatto avanti con forza il Monaco.