Il Milan si muove anche a centrocampo: si riapre la pista Badelj

Prima della fine del mercato il Milan potrebbe muoversi non solo in attacco (i nomi sono quelli di Kalinic, Aubameyang e Ibrahimovic) ma anche in mezzo al campo. Nelle ultime ore sta riprendendo quota l'ipotesi Badelj: i rossoneri provarono invano già un anno fa a prelevare il centrocampista croato, pallino di Montella. Il 28enne è valutato 8-10 milioni e non è escluso che la Fiorentina, dopo gli acquisti di Benassi ed Eysseric, decida di sedersi al tavolo per trattare con il club di via Aldo Rossi.



Intanto, in attesa degli accertamenti che dovrebbero svolgersi nella giornata di oggi, secondo la Gazzetta dello Sport Biglia potrebbe stare fermo 15 giorni per il problema muscolare accusato in allenamento e non un mese come temuto inizialmente. L'ex laziale salterebbe così l'andata dei playoff di Europa League contro lo Shkendija (il 17 agosto), la prima di campionato a Crotone il 20 mentre sarebbe da vlautare la sua presenza nella gara di ritorno con la squadra macedone.