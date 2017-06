Il Milan può chiudere per Orsolini. Inter, ipotesi Obi Mikel in prestito

Nel consueto appuntamento del martedì con #Askmercato il nostro esperto Daniele Miceli ha fatto il punto sulle trattative più calde in vista della sessione di gennaio.



CAPITOLO MILAN

L’esterno offensivo destro dell’Ascoli Orsolini piace molto ai rossoneri come confermato da Galliani. Il 19enne costa 2 milioni di euro e il Milan proverà ad acquistarlo subito per proseguire la costruzione di una squadra giovane. Dovrebbe essere questo l’unico colpo per il club di via Aldo Rossi. Servirebbe anche un centrocampista: Fellaini, che non trova spazio nel Manchester United, può però rappresentare un’occasione più per l’Inter con la formula del prestito oneroso anche se l’ingaggio del belga è molto alto (6 milioni annui). Difficile arrivare a Keita: il senegalese costa 25 milioni di euro.



CAPITOLO INTER

I nerazzurri per il centrocampo pensano a Obi Mikel che arriverebbe in prestito dal Chelsea. Un’altra soluzione low cost è rappresentata da Lassana Diarra del Marsiglia. Il club francese potrebbe sferrare l’attacco decisivo per Kondogbia. Si è complicata la pista Biglia: la Lazio è in forte pressing sull’argentino per il rinnovo fino al 2020 da 2,5 milioni di euro a stagione. L’Inter poi per fare un’importante operazione in entrata deve prima cedere a causa del fair play finanziario. Per il dopo Handanovic spunta Gollini (attualmente in forza all'Aston Villa): si lavora al prestito oneroso con diritto di riscatto.



CAPITOLO JUVENTUS

Ai primi giorni di gennaio sarà ufficializzato l’acquisto di Caldara per 25 milioni di euro compresi i bonus: il difensore resterebbe a Bergamo fino al 2018 ma l’approdo verrebbe anticipato qualora la Juventus decidesse di non riscattare Benatia. I bianconeri hanno strappato praticamente una prelazione anche su Gagliardini. Sfumata invece l’idea Kessie: i campioni d’Italia non vogliono partecipare ad aste con le inglesi e inoltre non convincerebbe il carattere dell’ivoriano. Witsel è invece vicino sulla base di 6-7 milioni di euro. Possibile un ritorno di Zaza dal punto di vista contrattuale perché il West Ham non riscatterà l’attaccante. Ritorno momentaneo: la direzione più plausibile è il Valencia.



CAPITOLO ROMA

I giallorossi cercano un centrocampista e un vice Salah (impegnato in coppa D’Africa). L’obiettivo principale è Defrel, valutato 15 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe essere inserito Pellegrini per diminuire il prezzo. In mediana in pole Rincon: il Genoa accetterebbe il prestito con obbligo di riscatto (6 milioni).



CAPITOLO NAPOLI

Contatto con il Genoa per Perin, la trattativa potrebbe essere agevolata dall’operazione Pavoletti. Se ne riparlerà nei prossimi mesi per fare decollare l’affare a giugno.