Il Milan 'premia' Suso: vicino il rinnovo con aumento d'ingaggio

E' il momento di passare alle cose formali anche con Suso. Il Milan e l'ala spagnola hanno trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2021

a 3 milioni a stagione (attualmente percepisce 1 mln) come riferisce Tuttosport (non è escluso che alla fine il prolungamento sia fino al 2022). Si tratta di un ingaggio da top player perché solo Bonucci (7 milioni), Donnarumma (6 milioni) e Biglia (3,5 milioni) guadagnano di più in casa rossonera.



Ma Suso, protagonista nella scorsa stagione e nelle prime due giornate di questo campionato, è uno dei punti fermi della squadra di Montella e in estate è stato cercato da Inter, Roma e Napoli come ha ammesso lo stesso giocatore. Il club di via Aldo Rossi ha respinto con forza e convinzione le avance delle pretendenti e ora si appresta a blindare il suo gioiello allontanando una volta per tutte le voci su un possibile addio.