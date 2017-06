Il Milan piomba su Koziello: servono trenta milioni

C'è un giocatore in Francia che ha attirato le attenzioni dei grandi club europei, Milan in primis. Si chiama Vincent Koziello ed è uno dei tanti protagonisti di questa prima metà di stagione del Nizza capolista. Classe 1995, il giovane francese è una mezzala rapida, grintosa e ordinata. Un ottimo innesto per il centrocampo dei rossoneri.



Ma, come si sa, ormai tutto ha un prezzo. Grazie anche alle ottime prestazioni dell'intera squadra, il Nizza ha alzato il prezzo del cartellino. Per una cessione a gennaio del giocatore il prezzo si aggira sui trenta milioni, come afferma il sito Mercato365. Non un saldo, certamente.



Koziello quest'anno, comlpice l'arrivo di Walter e Cyprien, ha faticato a scendere in campo dal primo minuto. 14 partite, quasi mille minuti e un gol segnato, questo il bottino. Un ragazzo che, come dimostra l'iscrizione all'Università, mantiene la testa sulle spalle, nonostante la precoce celebrità. Per capire se il suo futuro sarà nel campionato italiano bisognerà aspettare per lo meno la sessione invernale.