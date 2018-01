Il Milan pensa al futuro: Mirabelli in missione per Weigl

Il Milan non effettuerà operazioni di mercato in entrata a gennaio ma intanto comincia a pensare al futuro. Come riferito dal nostro Daniele Miceli nel prossimo fine settimana il direttore sportivo dei rossoneri Massimiliano Mirabelli sarà in 'missione' in Germania per seguire da vicino il talento del Borussia Dortmund Julian Weigl.



Il 22enne centrocampista gioca come regista basso nel 4-3-3 e si trova a suo agio anche nel 4-2-3-1. Per ora quella di Mirabelli è soltanto un'attività di 'aggiornamento': i rossoneri hanno le mani legate in questa finestra di mercato e probabilmente (a meno di cessioni di qualche big) anche nella prossima. Inoltre il cartellino del giocatore, portato da Tuchel nelle fila dei gialloneri, costa 35-40 milioni di euro.



Al momento si tratta dunque solo di un sono anche se il nome di Weigl resta sul taccuino della dirigenza del club di via Aldo Rossi.