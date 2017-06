Il Milan offre la fascia di capitano a Donnarumma ma Raiola prende tempo...

La fascia di capitano e 3,2 milioni di euro subito più bonus e aumenti nelle stagioni successive. Sarebbe questa secondo la Gazzetta dello Sport la proposta del Milan a Donnarumma: il club di via Aldo Rossi considera incedibile il portiere ed è intenzionato a blindarlo. Ma non basta perché Raiola avrebbe deciso di prendere tempo spostando ogni discorso sul rinnovo a fine estate: prima vuole verificare le ambizioni della nuova proprietà e gli acquisti che verranno effettuati.



La società non intende però aspettare e vanno lette in questo senso le dichiarazioni del ds Mirabelli prima di Milan-Empoli: "In settimana abbiamo parlato con Gigio e letto nei suoi occhi la volontà di restare in rossonero. Ora viene il difficile, parlare con Raiola, il suo agente". Il dirigente milanista insomma è stato chiaro e non si è nascosto. Non siamo ancora al braccio di ferro ma i segnali non sarebbero positivi. Sullo sfondo osservano con attenzione gli sviluppi Manchester City, United e Real Madrid. Molto improbabile al momento l'ipotesi Juventus.