Il Milan non si ferma: pronto l'assalto decisivo a Conti

Sistemata la fascia sinistra con l'ormai prossimo arrivo di Ricardo Rodriguez, il Milan si concentra ora sull'out di destra. I rossoneri sono pronti infatti a sferrare l'assalto decisivo ad Andrea Conti. Dovrebbe tenersì giovedì un incontro fra i dirigenti della società di via Aldo Rossi e l'agente del terzino dell'Atalanta. Fassone e Mirabelli vogliono anticipare e battere la concorrenza dell'Inter.



Come riferisce il nostro Paolo Bargiggia non sarà però facile vincere le resistenze dei bergamaschi. Nello specifico Percassi preferirebbe un'operazione in stile Caldara, con Conti che resterebbe un altro anni in nerazzurro. La squadra di Gasperini nella prossima stagione avrà infatti il doppio impegno campionato-Europa League e il presidente degli orobici non intende smantellare del tutto il gruppo considerato che ci saranno altre cessioni importanti.