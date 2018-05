Il Milan non molla Dzeko: Bacca offerto alla Roma?

Il Milan insiste per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco della Roma, insieme a Mario Mandzukic e ad Andrea Belotti, è il principale obiettivo di mercato del club di via Aldo Rossi che deve rinforzare il reparto offensivo, considerate le gravi difficoltà in fase realizzativa della squadra di Gennaro Gattuso.



Secondo quanto riferisce Tuttosport, per arrivare alla punta (16 gol in campionato e 8 in Champions in questa stagione) i dirigenti rossoneri starebbero pensando di offrire come contropartita Carlos Bacca, nel caso in cui il Villarreal decidesse di non riscattarlo per 15,5 milioni di euro.



L'attuale ds giallorosso Monchi apprezza molto il colombiano: lo aveva acquistato nel 2013 quando era dirigente del Siviglia e nel 2015 lo aveva rivenduto al Diavolo per 30 milioni. Ora le strade dei due potrebbero incrociarsi di nuovo.