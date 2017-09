Il Milan nel futuro: occhi su Cogalan, talento del Valencia

Il Milan si muove per il futuro. Secondo quanto riporta Superdeportes.es, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Ferhat Cogalan, baby talento del Valencia. Baby perché Cogalan è un classe 2002: compirà 16 anni a novembre quando potrà firmare il suo primo contratto da professionista con i Pipistrelli. Per questo Il club di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere nelle prossime settimane anticipando gli spagnoli.



Cogalan sarebbe legato al club spagnolo da un contratto di formazione fino al 2021 con una clausola rescissoria di alcuni milioni ma non avrebbe valore legale proprio perché Cogalan non ha ancora 16 anni. A testimonianza delle qualità della giovane promessa l'interesse nei suoi confronti da parte di alcuni grandi club europei come Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Juventus.