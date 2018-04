Il Milan mette Callejon nel mirino. E il Napoli punta Suso

Milan e Napoli in estate potrebbe essere protagonisti di un clamoroso intreccio di mercato. Il Mattino oggi in edicola scrive che i rossoneri, quando hanno trovato l'accordo per Pepe Reina, avrebbero mostrato grande interesse anche nei confronti di José Maria Callejon visto che i due giocatori hanno lo stesso procuratore, Manuel Garcia Quilon.



Il 31enne esterno spagnolo vorrebbe prolungare il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2020 e dal club di via Aldo Rossi sarebbe già arrivata la proposta di altri due anni di ingaggio: l'agente del calciatore non avrebbe chiuso all'ipotesi in attesa di capire le intenzioni di De Laurentiis.



I campani valutano Callejon circa 35 milioni di euro ma nell'eventuale trattativa potrebbe entrare, a sopresa, Suso il 24enne di Cadice ha una clausola di 38 milioni ed è un pallino del presidente azzurro che a gennaio aveva provato, senza successo, a strapparlo al Diavolo. Ora potrebbe essere la carta giusta nelle mani di Fassone e Mirabelli per convincere Adl a trattare la cessione di uno dei punti fermi del Napoli degli ultimi anni.