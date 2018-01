Il Milan: "Con Suso siamo stati chiari: via nemmeno per 80 milioni"

Stop alle voci. Nell'appuntamento quotidiano dell'"Edicola rossonera" sul proprio sito ufficiale il Milan commenta così le indiscrezioni degli ultimi giorni: "Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un'operazione molto importante". Nessun dubbio dunque sulla permanenza dell'esterno d'attacco, cercato dal Liverpool per sostituire Coutinho.



"Tutti gli altri giocatori rossoneri citati oggi e in questi giorni nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte del progetto, da Biglia a Kalinic a Locatelli" prosegue il club di via Aldo Rossi che blinda dunque di fatto la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. In particolare Biglia e Kalinic sarebbero nel mirino di alcuni club cinesi mentre su Locatelli è forte il pressing del Genoa che dovrà ora cambiare obiettivo. Soltanto Gustavo Gomez (direzione Boca Juniors) e forse Paletta (cercato da Bologna e Sassuolo) lasceranno Milanello a gennaio.