Il Milan chiude per Rodriguez: domani le visite mediche

E' un Milan scatenato sul mercato. I rossoneri hanno chiuso per Ricardo Rodriguez, 24enne terzino sinistro proveniente dal Wolfsburg. Il giocatore arriverà domani a Milano e mercoledì sosterrà le visite mediche con il club di via Aldo Rossi. Alla società tedesca dovrebbero andare 15 miloni di euro più di 3 di bonus.



Si tratta del terzo acquisto dopo Musacchio e Kessié ma Fassone e Mirabelli non hanno alcuna intenzione di fermarsi: Biglia è in pugno e prosegue la ricerca di una prima punta da regalare a Montella per la prossima stagione. Il nuovo Milan continua dunque a prendere forma.