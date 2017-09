Il Milan cerca un vice Kessié: a gennaio nuovo assalto a Jankto

Il Milan si muove in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri sono a caccia di un vice Kessié. Nello specifico il club di via Aldo Rossi cerca un centrocampista dotato di forza fisica e dinamismo al pari o quasi dell'ivoriano. Il primo nome sul taccuino della dirigenza milanista è quello di Jakub Jankto: Fassone e Mirabelli avevano provato a intavolare una trattativa negli ultimi giorni della sessione estiva ma l'Udinese aveva fatto muro.



Verrà fatto un nuovo tentativo provano a sfruttare gli ottimi rapporti con l'agente del 21enne ceco, ovvero Beppe Riso. Molto dipenderà anche dalla situazione di classifica dei friulani, in difficoltà in questo avvio di stagione. Jankto non è l'unico profilo seguito con attenzione dal Diavolo: nei prossimi mesi verrà monitorato anche Duncan. Il 24enne ghanese negli scorsi mesi era finito nel mirino dell'Inter: potrebbe arrivare comunque a Milano ma sulla sponda opposta del Naviglio.