Il Milan brucia la Juventus: dallo Schalke arriva Kolasinac

Il Milan piazza il primo colpo sul mercato. Secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti, Sead Kolasinac sarà il primo acquisto della stagione 2017/18. In attesa del clonsig, fissato per il prossimo 14 aprile, i rossoneri avrebbero bruciato la concorrenza della Juventus, che a lungo ha inseguito il bosniaco dello Schalke 04, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.



Kolasinac, classe 1993, gioca in Germania dal 2013 e ricopre il ruolo di terzino sinistro (è questo un segnale del possibile addio di De Sciglio?) ma può anche giocare più avanzato sulla fascia oppure al centro della difesa. Si tratta dunque di un giocatore molto duttile che potrà fare certamente comodo a Vincenzo Montella.



I primi passi del futuro Milan passeranno anche dagli incontri con Mino Raiola e Giovanni Branchini rispettivamente per i rinnovi di Donnarumma, primo importante biglietto da visita della nuova gestione, e di De Sciglio, che Fassone e Mirabelli vogliono assolutamente rimanga.