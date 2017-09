Il Milan "annuncia" Kalinic

Non è ancora ufficiale ma ormai le tessere del puzzle sono quasi tutte complete: Nikola Kalinic sarà l'undicesimo colpo del Milan. Se già nei giorni scorsi era stato trovato l'accordo tra rossoneri e Fiorentina (prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che toccherà i 25 milioni di euro più bonus), su Twitter è arrivato l'indizio definitivo.



L'account ufficiale milanista ha pubblicato una breve gif con due lettere N e K su sfondo bianco e viola che poi diventa rossonero e la parola "Benvenuto". A corredo del post, giusto per precisare meglio, anche la bandiera croata. Kalinic farà le visite mediche stamattina alle 7:45 per poi essere a disposizione di Montella.