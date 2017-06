Il Milan annuncia Deulofeu, arriva in prestito senza diritto di riscatto. Ma poi cancella il tweet

Adriano Galliani è riuscito a convincere l'Everton: Gerard Deulofeu sarà un giocatore del Milan fino a giugno. La lunga trattativa, dunque, è andata a buon fine: l'attaccante spagnolo arriverà in prestito oneroso senza diritto di riscatto. I rossoneri pagheranno tra i 500 mila e i 700 mila euro (soldi che saranno versati da Sino-Europe Sports), poi Deulofeu tornerà in Inghilterra a fine stagione.



A dare per primo l'annuncio è stata Milan Tv, il canale tematico rossonero. Poi, con un tweet, è arrivata l'ufficialità da parte del club. Decisiva nella trattativa anche la volontà del giocatore. Nell'affare voleva inserirsi anche il Wolfsburg, ma Deulofeu aveva da tempo l'accordo con il Milan e sente di poter dare un contributo importante nella squadra di Montella: è un esterno di piede destro, che può giocare su entrambe le fasce.



Per Montella sarà un'alternativa a Suso e Niang. Non subito, probabilmente: Deulofeu era finito da tempo fuori dal progetto di Ronald Koeman tanto che il tecnico dell'Everton lo ha pubblicamente scaricato lasciandolo libero di trovarsi un'altra sistemazione. In questa stagione lo spagnolo ha giocato 13 partite per un totale di 568 minuti. L'ultima volta che l'attaccante ha messo piede in campo è stata il 7 gennaio in FA Cup, contro il Leicester, quando ha propiziato il temporaneo vantaggio di Lukaku prima della rimonta di Ranieri. Una sola volta è rimasto in campo 90 minuti, a Watford: i Toffees persero 3-2 e da allora Deulofeu non ha più giocato in Premier. Avrà modo di rifarsi in Serie A, magari provando a fare come Suso che al Liverpool non aveva molto spazio: se tornasse il talento visto al Barça, il Milan avrà fatto un affarone.

L'EVERTON NEGA L'ACCORDO: "DIRIGENTI FURIOSI"

Nonostante l'annuncio sul profilo Twitter ufficiale del club rossonero, dall'Inghilterra negano che l'accordo sia stato raggiunto. In particolare, secondo quanto riportano i media d'Oltremanica, "I dirigenti dell'Everton avrebbero reagito furiosamente alla notizia dell'annuncio da parte del club rossonero, poiché la trattativa non sarebbe giunta a una conclusione positiva".

Il fastidio dei dirigenti dell'Everton, si apprende da fonti vicine al Milan, nasce da una questione di forma (l'annuncio ufficiale è subordinato all'esito positivo delle visite mediche e alle firme) e non da una volontà di fare dietrofront sull'accordo. Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di domenica, la chiusura dell'affare non sarebbe in dubbio.

MILAN, TWEET RIMOSSO