Il Milan accelera per Ghoulam e Pellegrini: contatti con gli agenti

Giornata importante in casa Milan. Secondo quanto riportato dal nostro Paolo Bargiggia, il ds rossonero Mirabelli ha avuto in mattinata un contatto telefonico con gli agenti di Ghoulam, terzino sinistro del Napoli in scadenza di contratto con gli azzurri nel 2018. Per arrivare all'algerino bisogna battere concorrenza dell'Atletico Madrid mentre appare molto difficile la permanenza dell'esterno difensivo alla corte di Sarri, che nella prossima stagione dovrebbe puntare definitvamente su Strinic. Ghoulam sarebbe il sostituto di De Sciglio, sempre più lontano da Milanello. Il laterale azzurro è seguito dalla Juventus e dallo stesso Napoli ma attenzione al Bayern Monaco di Ancelotti anche perché Giovanni Branchini oltre ad essere l'agente di De Sciglio, è anche consulente del club tedesco.



Il Milan non si muove solo per la difesa. Nel pomeriggio la dirigenza rossonera ha infatti incontrato il procuratore di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista del Sassuolo è richiestissimo da Montella che lo ha allenato nelle giovanili della Roma. Proprio la Roma può esercitare un diritto di recompra (10 milioni di euro) sul 20enne. Ma il mediano non sarebbe così convinto di tornare a Trigoria dal momento che riterrebbe di trovare maggiore spazio dalle parti di Milanello piuttosto che nella Capitale. In proposito non si sbilancia l'agente Giampero Pocetta a calciomercato.com: "Siamo molto lusingati per l'interesse del Milan ma non abbiamo ancora parlato con la Roma. L'intenzione è quella di finire bene la stagione e fare un grande Europeo con l'under 21, poi decideremo il futuro".