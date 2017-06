Il Messaggero: "Milan, lite con Lotito". Mirabelli: "Tutto falso"

"Meglio che me ne vado". Ecco cosa avrebbe detto Claudio Lotito a Massimiliano Mirabelli nell'incontro che i due avrebbero avuto martedì per parlare del trasferimento di Lucas Biglia dalla Lazio al Milan. Nella ricostruzione del vertice fatta dal quotidiano romano Il Messaggero, i due non solo non hanno trovato l'accordo, come è emerso nelle ultime ore, ma non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi.



Lotito, infatti, si sarebbe alzato dal tavolo arrabbiato, come riferito da alcuni testimoni, e avrebbe pronunciato la frase rivelata nell'incipit. A far perdere le staffe al patron della Lazio, evidentemente, è stata la proposta del Milan, che, lungi dal venire incontro ai 25 milioni (bonus compresi) chiesti dai biancocelesti, ne avrebbe offerti 15 più il cartellino di Montolivo, che però ha un ingaggio decisamente alto per il budget della Lazio.



Massimiliano Mirabelli, tuttavia, ha smentito la ricostruzione del Messaggero: "Smentisco categoricamente le illazioni circa un mio acceso diverbio con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, con cui il rapporto è ed è sempre stato ottimo e cordiale - ha detto a Milan News -. Pertanto, quanto è stato scritto, compresa una presunta recente cena con lui, è privo di ogni fondamento".