Il Liverpool vuole Lemar: via libera al Barça per Coutinho?

Sono ore decisive per il trasferimento di Coutinho al Barcellona. I blaugrana potrebbero chiudere sulla base di 150-160 milioni (bonus inclusi): il club spagnolo si mostra fiducioso convinto che l'atteggiamento del brasiliano, che di fatto si è autoescluso dal progetto tecnico di Klopp, abbia rotto la resistenza del Liverpool. Non la pensano così i media d'oltremanica secondo i quali i Reds continuano a respingere le avance dei catalani e non muteranno atteggiamento fino al termine del mercato.



Nel frattempo gli inglesi avrebbero chiuso per Naby Keita pagando la clausola rescissoria da 48 milioni di sterline: il centrocampista guineano avrebbe già svolto le visite mediche ma resterà al Lipsia in questa stagione per unirsi alla sua nuova squadra nel 2018. Sul 22enne era forte l'interesse proprio del Barcellona.



Il Liverpool, stando a ciò che scrive l'Equipe, avrebbe deciso di presentare anche una proposta da 72 milioni al Monaco per Thomas Lemar, mediano già seguito dall'Arsenal. Sarebbe questa la prova della partenza, ormai prossima, di Coutinho in direzione Spagna. Se non è un intrigo poco ci manca: da qui al 31 agosto sono tanti i pezzi del gigantesco puzzle da comporre...