Il Liverpool vuole Gabigol: è pronta un'offerta all'Inter

Il Liverpool vuole Gabigol. Secondo il Sun, il club inglese sarebbe pronto a fare un'offerta per acquistare il giovane attaccante dell'Inter. Gabriel Barbosa ha giocato finora solo pochi minuti e il suo l'agente ha più volte affermato che non è felice in nerazzurro. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, lo avrebbe quindi chiesto alla sua società come rinforzo per il mercato di gennaio.



Andrebbe così a ripetersi la stessa operazione di Coutinho, che non trovando spazio all'Inter, decise di vestire la maglia dei Reds. L'entourage di Gabigol sarà a Milano il 12 gennaio per trovare una soluzione con i dirigenti nerazzurri. Non è escluso che l'attaccante possa essere ceduto in prestito per fare esperienza magari in una squadra meno blasonata.



Contro la Lazio la punta brasiliana è entrato nel finale facendo infiammare San Siro con alcune giocate, ma è chiaro che voglia avere più spazio e nonostante le parole di Ausilio a Premium ("Crediamo ancora che Gabigol possa essere utile all'Inter") l'addio, momentaneo o definitivo, sembra l'ipotesi più concreta.