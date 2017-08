Il Liverpool blinda Coutinho ma lui chiede la cessione al Barcellona

E' rottura fra Coutinho e il Liverpool. In mattinata i Reds hanno diffuso un comunicato molto chiaro: "Nessuna offerta per Philippe verrà presa in considerazione e rimarrà un giocatore del Liverpool fino alla chiusura della sessione estiva di mercato". Muro dunque nei confronti del Barcellona, che aveva già messo sul piatto 100 milioni di euro, rifiutati dal club inglese.



Il brasiliano ex Inter però non ci sta e secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna avrebbe chiesto formalmente alla società la cessione perché vuole andare al Barcellona e sostituire Neymar. Che la situazione sia tesa lo conferma la mancata convocazione del 25enne per la gara di Premier League contro il Watford. Ufficialmente per un problema alla schiena: la sensazione invece è che la sua assenza sia riconducibile alla frattura con la dirigenza. Il Barça resta alla finestra e punta sulla volontà di Coutinho per concludere l'acquisto.